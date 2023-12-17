Üye Girişi
Haberler

İBB Spor İstanbul Badminton Çocuk Şenliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Badminton Çocuk Şenliği, İBB Metin Oktay Tesisi'nde gerçekleştirildi. Çocuk sporcular, iki gün boyunca eğlenceli bir ortamda sportif rekabetin keyfini yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un "Badminton Çocuk Şenliği", İBB Metin Oktay Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre çocuk sporcular, iki gün boyunca eğlenceli bir ortamda sportif rekabetin keyfini yaşadı. Sarıyer'de bulunan İBB Metin Oktay Tesisi'nde organize edilen ve iki gün süren şenliğe spor okulları, gelişim grupları ve İBB SK'dan 6-14 yaş grubu toplam 50 kız ve erkek sporcu katıldı. Aileler de çocuklarını tribünlerden izleyerek, destek oldu.

Badminton Çocuk Şenliği, cumartesi günü spor okulları ve gelişim grubu çocuklarının, pazar günü ise İBB SK bünyesinde yer alan sporcuların, tekler ve çiftler kategorisindeki çekişmeli müsabakalarına sahne oldu. Sportif rekabetin yanı sıra, centilmence ve eğlenceli maçlara sahne olan İBB Spor İstanbul Badminton Çocuk Şenliği'nde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi.

Şenlik sonunda hep birlikte poz veren çocuklar, iki günlük etkinlikten büyük keyif aldıklarını söyledi. Bazı çocuklar, gelecekte profesyonel olarak badminton oynamayı hedeflediğini belirtirken, bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını arzuladıklarını da dile getirdi.

Kaynak: AA / Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title