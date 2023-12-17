İBB Spor İstanbul Badminton Çocuk Şenliği Gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un "Badminton Çocuk Şenliği", İBB Metin Oktay Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre çocuk sporcular, iki gün boyunca eğlenceli bir ortamda sportif rekabetin keyfini yaşadı. Sarıyer'de bulunan İBB Metin Oktay Tesisi'nde organize edilen ve iki gün süren şenliğe spor okulları, gelişim grupları ve İBB SK'dan 6-14 yaş grubu toplam 50 kız ve erkek sporcu katıldı. Aileler de çocuklarını tribünlerden izleyerek, destek oldu.

Badminton Çocuk Şenliği, cumartesi günü spor okulları ve gelişim grubu çocuklarının, pazar günü ise İBB SK bünyesinde yer alan sporcuların, tekler ve çiftler kategorisindeki çekişmeli müsabakalarına sahne oldu. Sportif rekabetin yanı sıra, centilmence ve eğlenceli maçlara sahne olan İBB Spor İstanbul Badminton Çocuk Şenliği'nde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi.

Şenlik sonunda hep birlikte poz veren çocuklar, iki günlük etkinlikten büyük keyif aldıklarını söyledi. Bazı çocuklar, gelecekte profesyonel olarak badminton oynamayı hedeflediğini belirtirken, bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını arzuladıklarını da dile getirdi.