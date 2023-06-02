İBB'nin yapımını tamamladığı Kartal Yakacık Stadı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapımını tamamladığı Kartal Yakacık Stadı törenle açıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, spor yapan çocukların ve gençlerin iyi eğitim almalarının önemini vurguladı.

Eğitimle sporun aynı anda yürütülmesinin Türkiye'de ihmal edildiğini söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Ben bunu hem geçmişte sporcu olarak hem yönetici olarak hem de bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Aslında sporla eğitimi birbirini destekler hale getirmenin dünyada çok iyi örnekleri var ama itiraf edelim ki ülkemizde bu, çok başarılı sürdürülemiyor. Hele hele futbol branşı, bunlardan bir tanesi. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım."

Stadı, Kartal Belediyesinin ısrarlı takibiyle geçen yılın yatırım programına aldıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, "7 ayda bu stadı bitirdik. Ekim ayında başladık, bugün hizmetinize açıyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, Kartal Belediyesindeki çalışma arkadaşlarımıza, Belediye Başkanımıza ve yüklenicimize yürekten teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler kurdele keserek stadın açılışını gerçekleştirdi.