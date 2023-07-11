İBB Meclisi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki boğulma olayıyla ilgili soru önergesini kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun'un verdiği soru önergesi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yaşanan boğulma olayıyla ilgili olarak İBB Meclis makamına gönderilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Önergede, Spor İstanbul'da yaşanan personel kayıpları ve işten çıkarmaların yanı sıra havuzların temizliği konusunda da şikayetlerin olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun'un verdiği, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yüzme havuzunda yaşanan boğulma olayıyla ilgili soru önergesinin İBB Meclis makamına gönderilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AK Parti'li meclis üyesi de olan Uygun, İBB iştiraki "Spor İstanbul" ile ilgili toplantıda sunduğu soru önergesinde, "Yaklaşık 4 yıldır İstanbul'umuzu her alanda geriye götüren, bütün kazanımlarını bir bir yok eden Ekrem İmamoğlu yönetimi sadece İBB'nin değil dünyanın sayılı spor şirketlerinden Spor İstanbul'u da kendisi gibi liyakatten yoksun idareciler vasıtası ile her gün biraz daha geriye götürmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Spor İstanbul'da personel kayıpları olduğunu, işten çıkarmaların yaşandığını dile getiren Uygun, işçi düşmanı bir yönetim sergilenmesi sonucunda alanında uzman birçok çalışanın siyasi emeller uğruna işlerinden atıldığını, birçok çalışanın uğradığı mobbing yüzünden istifa ettiğini anlattı.

Uygun, yeni dönemde işe başlayanların birçoğunun da kısa sürede kurumdan ayrıldığını aktararak, "Bulduğu her fırsatta personele kapıyı göstermekten geri kalmayan Spor İstanbul yönetimi ve çalışanlarını, Gençlik Spor Müdürlüğü kadrosuna geçirip personelin çok ciddi maaş kaybına uğramasına neden olmuştur. Havuzların temizliği tam olarak yapılmadığı için havuz sularında çok ciddi kirlilik meydana gelmiş ve bunun sonucunda bulaşıcı hastalıklarla ilgili vatandaşlarımızdan çok sayıda şikayet gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İBB'ye ait spor kompleksinde yaşanan boğulma olayına değinen Uygun, şöyle devam etti:

"Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde 4 Temmuz Salı sabahı 06.30 serbest yüzme seansında, genç bir kardeşimiz atlama havuzunda maalesef boğulmuş, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, siyaset üstü bir biçimde olayın aydınlatılması ve varsa sorumlularının gerekli cezayı alması için süreci yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Bu tip acı olayların tekrar yaşanmaması için bu durumdan ders çıkarmanız temennisiyle aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından tarafıma yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim."

"Yüzme seanslarında kapalı olması gereken atlama havuzunu hangi gerekçe ile kullanıma açtınız?"

Önergede yazılan soruları okuyan Uygun, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzme seanslarını kullanan vatandaşlarımızın sağlıklarını tehdit edecek noktaya gelen havuz suyu kirliliği için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Kendinize yakın merkez çalışanlarını ve tesis idarecilerini Spor İstanbul kadrosunda tutup geriye kalan yaklaşık 2 bin 300 personeli neden Gençlik Spor Müdürlüğü kadrosuna geçirdiniz? Görevde bulunduğunuz 4 yılda Spor İstanbul'da kaç kişinin işine son verdiniz ve toplam kaç kişi istifa etmiştir. Yaşanan boğulma hadisesi için herhangi bir iç soruşturma başlattınız mı? Yüzme seanslarında kapalı olması gereken atlama havuzunu hangi gerekçe ile kullanıma açtınız? 'Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı'na göre havuzda derinlik fark etmeksizin her bir havuz için asgari bir cankurtaran bulundurulma zorunluluğu olmasına rağmen hangi gerekçe ile iki havuzda sadece bir cankurtaran bulundurarak, neden talimata aykırı hareket ettiniz? Bazı tesislerde personelin gece 23.00'de paydos edip ertesi gün sabah 06.15'te işbaşı yaptığı doğru mudur? Olay saatinde tesiste sağlıkçı ve idareci bulunuyor muydu? Soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına sorumluları soruşturma sonuna kadar açığa almayı düşünüyor musunuz? Bu elim hadiseden sonra, tesislerde gerekli önlemler için bir çalışma başlattınız mı?"

Soru önergesinin okunmasının ardından CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, parti grubu olarak söz konusu soru önergesinin İBB Meclis makamına gönderilmesine "ret" oyu vereceklerini dile getirdi.

Önergeyi meclise sunan Uygun ise havuzda boğulan gencin ailesini ziyaret ettiklerini bildirerek, bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Soru önergesinin İBB Meclis makamına gönderilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.