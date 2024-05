İBB Gelişim Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Gelişim Ligi'nde şampiyonlar belli oldu.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen ligde 11 branşta 1015 çocuk mücadele etti.

Futbol, basketbol, voleybol ve yüzmede şampiyonlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanan final müsabakaları sonucunda belirlendi. Finalleri, yaklaşık 2 bin seyirci izledi.

Futbolda Edirnekapı Spor Tesisi, basketbol ve voleybolda Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi, yüzmede ise Halkalı Yüzme Havuzu şampiyonluğa ulaştı.

Dördüncü kez organize edilen Gelişim Ligi'nin cimnastik, sutopu, karate, tekvando, badminton, tenis ve atletizm branşlarından şampiyonlar, 14-22 Mayıs'taki etapta belirlenmişti.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yaptığı açıklamada, 4 yıldan bu yana Gelişim Ligi'nden 692 sporcunun profesyonel ve amatör kulüplere seçildiğini belirterek, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun en önemli hedeflerinden biri de 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'a getirmek. Bu yolda çok önemli bir adım atıldı. Yarı olimpiyat sayılan ve yaklaşık 5 bin sporcunun katılacağı 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. Bu İstanbul için bir olimpiyat provası olacak. Gelişim Ligi'miz bir yanıyla olimpiyatlara da hizmet ediyor. Araştırmalara göre her bin kişiden bir ulusal, her 10 bin kişiden bir uluslararası ve her 500 bin kişiden de bir olimpiyat sporcusu çıkıyor. Her yıl 100 bini aşkın genç sporcuya ulaşan Spor İstanbul'un Gelişim Ligi, belki yolu olimpiyata çıkacak yetenekleri de keşfetmenin ilk kapısı." ifadelerini kullandı.