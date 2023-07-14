İBB Doğa Kampı Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği Doğa Kampı başladı. Kamp, çocuklara doğayla buluşma, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırma amacıyla düzenleniyor. Etkinlik, Şile ve Çekmeköy'de gerçekleştirilecek ve 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Kamp hakkında detaylı bilgilere https://spor.istanbul/doga-kampi adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği Doğa Kampı başladı.

Doğa Kampı etkinliği, 25 Ağustos'a kadar hafta içi günlerde iki farklı lokasyonda misafirlerini ağırlayacak. 12-15 yaş arası çocukların katılabildiği bir gece konaklamalı Doğa Kampı, Şile'de düzenlenecek. 9-15 yaş grubunun katılabildiği günübirlik kamp ise Çekmeköy'de bulunan Nişantepe Orman Park'ta yapılacak.

Erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Doğa Kampı, aynı zamanda çocukların teknik becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Doğa Kampı'nda verilen eğitimler çocuklara çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, dayanışmayı, hoşgörüyü ve yardımlaşmayı öğretiyor. Geçen sene 8 binden fazla çocuğu doğayla buluşturan etkinliğin, bu sene 10 binin üzerinde kişiyi misafir etmesi bekleniyor.

Günübirlik Doğa Kampı'nda tırmanma, oryantiring, bisiklet, doğada yaşam ve drama eğitimleri verilecek. Bunun yanı sıra çocuklar, macera parkı, survivor parkuru, zip coaster gibi çeşitli fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Konaklamalı Doğa Kampı'nda ise navigasyon, preferik bakış, ateş yakma atölyesi, barınak atölyesi, doğada su üretme atölyesi, buz kırıcı aktivitesi, doğada kayıp vaka çalışması, doğada yaşıyoruz takım çalışması ve temel kampçılık eğitimleri verilecek.

Oldukça yoğun ilgi gören Doğa Kampı etkinliğinin ilk haftasında tüm kayıtlar doldu. Kamp hakkında tüm detaylar, https://spor.istanbul/doga-kampi adresinde yer alıyor.