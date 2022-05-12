IBA'nın olağanüstü seçimli kongresi yarın İstanbul'da başlayacak
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Uluslararası Boks Birliğinin (IBA) olağanüstü seçimli kongresi yarın İstanbul'da başlayacak.
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boks Birliğinin (IBA) olağanüstü seçimli kongresi yarın İstanbul'da başlayacak.
WOW İstanbul Otel'de yapılacak kongrenin ilk gününde, mevcut başkan Rus Umar Kremlev ile Hollandalı Boris van der Vorst başkanlık için yarışacak.
Kongre, cumartesi günü denetleme komitesi ve IBA bağımsız yönetici seçimleriyle sona erecek.
AA / Yunus Kaymaz - Spor