IAME İtalya Şampiyonası'nda Türk sporcular mücadele edecek

IAME İtalya Şampiyonası'nın 7. ayağı South Garda Karting Pisti'nde gerçekleşecek. Türk sporculardan Rüzgar Evci, Leyla Sulyak, Ayşe Çebi, Kerim Sulyak, Batı Ege Yıldırım ve Kuzey Çıtak da gece yarışında mücadele edecek. Ayrıca Alp Aksoy, FIA Avrupa Karting Şampiyonası'nın 4. ayağında Cremona Pisti'nde yarışacak.

IAME İtalya Şampiyonası, hafta sonunda South Garda Karting Pisti'nde koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, IAME İtalya Şampiyonası 7. ayağı gece yarışında Türk sporculardan Rüzgar Evci, Leyla Sulyak, Ayşe Çebi, Kerim Sulyak, Batı Ege Yıldırım ve Kuzey Çıtak da mücadele edecek.

Alp Aksoy ise Cremona Pisti'ndeki 81 sporcunun yer aldığı FIA Avrupa Karting Şampiyonası 4. ayağında yarışacak.