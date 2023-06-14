- İ. Renay Onur: "Spor İstanbul'u mutluluk makinesine benzetebiliriz"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur:

"İBB Spor Okulları sporcu fabrikası şeklinde çalışmaya başladı"

İSTANBUL - Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, düzenlenen basın toplantısında İstanbul'da spor ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Onur, "Tesisleri kullananların yüzde 92'si daha sağlıklı yüzde 95'i mutlu olduğunu ifade ediyor. Spor İstanbul'u mutluluk makinesine benzetebiliriz" dedi. Ayrıca Onur, İBB Spor Okulları'nın sporcu fabrikası şeklinde hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

'Sağlıklı Kent, Sağlıklı Kentli' başlığı altında düzenlenen basın toplantısı Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul'da spor tesislerinin kullanımına yönelik yapılan araştırmalardan bahsederek, "Sağlıklı bir kent olması için önce sağlıklı kentliler olması gerekiyor. Bu olmadan sağlıklı ve mutlu bir kentten bahsedemeyiz. Spor herhangi birinin saatlerce konuştuğu konulardan biri spordur. Bu yüzden yaptığımız iş zor bir iş. İstanbul dünyanının birçok ülkesinden büyük bir şehir. 39 ilçemizde anket yaptık. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapanların sayısı 2020 yılında yüzde 13'tü. 2022'de bu oran yüzde 30'a çıktı. 'Dünyanın en aktif şehri olmak istiyorum' diyen Londra'da bu rakam yüzde 60 civarında" şeklinde konuştu.

"Fiziksel aktivite oranı en yüksek ilçeler Sarıyer, Kadıköy ve Bakırköy"

İstanbul'da yapılan anketlerde İstanbulluların koşmak, yüzmek ve yürümek istediğini aktaran Renay Onur, fiziksel aktivite oranı en yüksek ilçelerin Sarıyer, Kadıköy ve Bakırköy olduğunu dile getirdi. Onur, fiziksel aktivite oranı en düşük ilçelerin ise Başakşehir, Esenyurt ve Çatalca olduğunu kaydetti.

"İBB Spor Okulları sporcu fabrikası şeklinde çalışmaya başladı"

İBB Spor Okulları'nda yetişen sporcuların çeşitli kulüplerin altyapılarına transfer olduğunu ifade eden Onur, "Bizi en çok heyecanlandıran iş İBB Spor Okulları. Dünyanın en büyük spor okullarından biri. Her dönem 25 bin yeni kayıt alıyoruz. 120 bin çocuk en az bir branşta hizmet veriyoruz. Yılda 6 dönem açılıyor bu okullar. Bin 300 çocuğu da ayrı bir gelişim grubuna yerleştirdik. Bu çocuklar çeşitli kulüpler tarafından alındı. Bir yandan sporcu fabrikası şeklinde çalışmaya başladık" değerlendirmesini yaptı.

"Maratonlar, bisiklet ve triatlon ile halkı hareketlendirmeye çalışıyoruz"

İstanbul Maratonu ve diğer etkinliklerle İstanbulluları hareketlendirmeye çalıştıklarına değinen Renay Onur, "En fazla katılımcı çeken en az masrafla biri yapılan spor koşu. İstanbul Maratonu ve yarı maratonunun yanında bisikletten triatlona kadar halkı hareketlendirmeye çalışıyoruz. Sürekli tesislerde fiziksel aktivite yapan insanların bu kısmı bu etkinliklerde kendini denemek istiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Spor İstanbul'u mutluluk makinesine benzetebiliriz"

2019'dan sonra 12 yeni tesis açıldığını ve kullanım kapasitesinin yüzde 40 arttığını sözlerine ekleyen Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Tesisleri kullananların yüzde 92'si daha sağlıklı yüzde 95'i mutlu olduğunu ifade ediyor. Spor İstanbul'u mutluluk makinesine benzetebiliriz" dedi. Onur, tesis kullanımı "Ayda 150 bin kişi kullanıyor, bunlardan 1000 kişi 65 yaş üstü. Onlara yönelik daha çok çalışıyoruz. Kullandığı ilaçları azalttığını, fizik tedavi ihtiyaçlarının azaldığını duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

"Tesis kullanım oranında hedefimiz Londra'yı geçmek"

Tesis kullanım oranında en iyi ülkeleri yakalamayı hedeflediklerinin altını çizen Renay Onur, "Tesislerin kullanım oranı yüzde 70 civarında. Hedefimiz en iyiye yetişmek. Hedefimiz Londra'yı geçmek. Türkiye Avrupa'daki en genç ülke yaş ortalaması 33., Avrupa'da 44. en genç olmamıza rağmen tip 2 diyabet ve obezitede Türkiye 1 numara. Bunun tek ilacı fiziksel aktivite. Bunun için insanları motive etmemiz önemli" ifadelerine yer verdi.

"Yaptığımız tüm ekinlikler İl Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yapılıyor"

Düzenledikleri tüm etkinliklerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalıştıklarını ifade eden Onur, "Yaptığımız tüm etkinlikler İl Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yapılıyor. Etkinliklerde ilgili federasyonlar da oluyor. Bu kurumların işlerimizi büyütücü katkıları oldu. Bu alanda oldukça iyi çalışıyoruz" dedi.

Basın toplantısının ardından Renay Onur, basın mensuplarına yeni hizmete açılan Haliç Su Sporları Merkezi'ni gezdirerek tesis hakkında bilgi verdi.