Huzurun geldiği dağlar, kamp ateşi ile aydınlanıyor

Terörün yerini huzura bıraktığı dağlar, kampçıların ateşi ile şenlendi

BATMAN - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından terörden arındırılan dağlar, artık dağcıların rotaları arasına girdi.

Daha önce Artos, Süphan Dağı zirvelerine tırmanan Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman İl Temsilciliği üyeleri bu kez de Hakkari'deki 4 bin 137 rakımlı Cilo Dağı'na tırmandı. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte Batmanlı dağcılar, Hakkari ilindeki Cilo Dağı'na tırmandı.

5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci dağı olan Cilo Dağı'na tırmanan dağcılar ilk olarak Kırıkdağ köyüne ulaştı.

Burada dinlenen dağcılar zirveye doğru tırmanmaya devam etti. Daha sonra rotalarındaki Serpel yaylasına ulaşan dağcılar Cilo Buzullarının olduğu bölgede zaman geçirdi. Tırmanışlarına devam eden dağcılar zirvedeki Horkadim alanına ulaştı.

3 gün boyunca kimi zaman keklik sesleri eşliğinde kimi zaman da yoğun sis içinde zorlu ve huzurlu bir tırmanış gerçekleştiren dağcılar daha sonra zirveye ulaştı.

Batman Dağcılık İl Temsilcisi Emrullah Girgin liderliğinde 7 dağcı ile birlikte zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir zamanlar 'girilmez' denen dağlarda artık huzurun hakim olduğunu vurgulayan Girgin, "Bu sene yeni açılan Cilo Dağı'na ilk tırmanışımızı gerçekleştirdik. Lisanslı dağcılarımızla Batman'dan geldik, gerekli izinlerin ardından yolumuza devam ettik. Yürüyüş esnasında havanın bozması ve tipi olmasıyla birlikte yönümüzü bulmamızda zorlandıysak da başarılı bir zirve yaptık. Daha önce Artos ve Süphan'a tırmanmıştık. Bu kez de yıllardır yasaklı olan ve hayalimiz olan Cilo/Reşko Dağına başarılı bir tırmanış yaptık" dedi.