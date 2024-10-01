Hüseyin Yücel: 'Hakemlerimizi Töhemt Altında Bırakmayalım'

- Hüseyin Yücel : "Hakemlerimizin oyun anlayışını etkileyecek söylemlerde bulunmayalım"

KAYSERİ - Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Kayseri spor maçının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Hakemlerimizi töhmet altında bırakacak psikolojik baskı anlamında onların oyun anlayışını etkileyecek söylemlerde bulunmayalım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayseri spor ile karşılaşırken sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Bugün gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Ben öncelikle büyük Beşiktaş taraftarına çok çok teşekkür ediyorum. Dünden itibaren takımlarını sonuna kadar yalnız bırakmadılar. Sonuna kadar desteklediler. Bugün de burada kapalı gişe tüm takımımızı destekliyor çünkü bunların organizasyonu da öyle kolay olmuyor. Neredeyse 24 saatte uyumadı diyebiliriz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Sayın Ali Çamlı Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizleri burada mükemmel bir şekilde ağırladılar. Misafir ettiler. Misafirperverlik örneği gösterdiler. Aynı şekilde biz de onları İstanbul'da aynı şekilde ağırlayacağız. Bir parantez de tabii ki futbolcularımıza ve teknik ekip ekibimize açmak istiyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Özellikle Ajax mağlubiyeti üzerine iki deplasman üst üste ciddi efor sarf ettiler ve çok ciddi mücadele verdiler. Bundan dolayı da hepsine tüm oyuncularımıza, tüm teknik ekibe ve sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün iki tane net penaltımız verilmedi"

Takımın ikinci yarı açıldığına vurgu yapan Yücel, "İlk yarı çok iyi bir top oynamadık. Gerçi çok teknik taktik detaylarına giremem benim alanım değil. Ama ilk yarı çok memnun ettik taraftarımızı izleyenleri. İkinci yarı açıldık. Özellikle ilk golden sonra ve farklı bir şekilde galip gelmeyi başardık. Amma velakin hakem konusuna tabii ki mecburen değineceğim. Biz Beşiktaş Kulübü olarak, Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, Beşiktaş takımı olarak hem rakibimizi hem de hakemi yenmek zorunda değiliz. Yani bugün iki tane çok net penaltımız verilmedi. Hadi diyorum orta hakem atladı. VAR'ın gözü önünde ekranları, monitörleri önünde bu iki penaltıyı nasıl atladılar? Madem izliyor, VAR. O zaman bizim aleyhimize verilen penaltıyı niye iptal etti? Bu arkadaşlar ekran başında uyuyorlar haksız verilen penaltıyı izleyip iptal ettiler" dedi.

"Biz hem hakemi hem rakibi yenmek durumunda değiliz"

Yücel, hakemleri töhmet altında bırakacak söylemlerden uzak durulması gerektiğini söyleyerek, "Ondan iki dakika önce Immobile'ye yapılan bir hareket var. Akşam muhtemelen tüm yorumcular aynı atağın başlangıcı yüzde yüz penaltı. Herhalde arkadaşlar nasıl olsa maçın 2-0, maçın sonu geldi, penaltı da abi ortalığı karıştırmayalım tarzında bir düşünceye sahiplerdi. Biz hem hakemi hem rakibi yenmek durumunda değiliz"

"Hakemlerimizin oyun anlayışını etkileyecek söylemlerde bulunmayalım"

Futbol camiasına çağrıda bulunan Yücel, "Ben burada futbolun bütün paydaşlarına sesleniyorum. Hakemleri lütfen töhmet altında bırakmayın. Hakemlere psikolojik baskı yapmayın. Bir hakemi tehdit etmek ne demek ya? Sen hakemi tehdit edersen ben aba altından sopa gösterirsem yarın öbür gün biri de çıkar talihsiz bir şekilde yaşanan bir futbol yorumcusunu bacağından vurur. Öbürküsü gider kendini bilmez başka bir adam, başka bir olaya teşebbüs edebilir. Bizleri göz önünde olan spor adamlarının bu tip söylemlere kendilerini çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü zemini biz hazırlıyoruz. Ondan sonra ah vah deyip hastanelere koşuyoruz. Geçmiş olsun ziyaretinizde bulunuyoruz. Rakiplerimize söylüyorum özellikle; tüm camialara söylüyorum. Futbol camiasına söylüyorum. Hakemlerimizi töhmet altında bırakacak psikolojik baskı anlamında onların oyun anlayışını etkileyecek hareket, davranış ve söylemlerde bulunmayalım. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. İstenmeyen olayları olduğu zamanda böyle oldu, niye böyle oldu diye de serzenişte bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.