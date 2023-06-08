Tekirdağ'da düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç, rakibi Recep Kara'yı yenerek başpehlivan oldu. Geçtiğimiz yıl finalde kaybeden Koç, bu seneki rövanş maçını kazandığı için mutlu olduğunu belirtti. Vali Yıldırım ile protokol üyeleri başpehlivanlara madalya ve kupalarını takdim etti.

Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu

Abdullah YALÇIN TEKİRDAĞ, (DHA)- Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri, 200 güreşçinin katılımıyla sahil dolgu alanda gerçekleştirildi. Başpehlivanlık güreşlerinde rakiplerini yenen İsmail Koç ve Recep Kara finalde karşılaştı. Yaklaşık 45 dakika süren final müsabakasında İsmail Koç, Recep Kara'yı yenerek başpehlivan oldu.

Geçtiğimiz yıl finalde Recep Kara'ya kaybeden İsmail Koç, bu seneki rövanş maçını kazandığı için mutlu olduğunu belirtti. Başpehlivan İsmail Koç, Rövanş maçını kazandık,ustamızı yendik mutluyuz. Hafta sonu da büyük bir güreşimiz var. Ama bu güreşi de önemsedik, final yaparak birinci olduk. Bizi burada yalnız bırakmayan sevenlerimize teşekkür ediyoruz dedi.

Vali Yıldırım ile protokol üyeleri başpehlivanlara madalya ve kupalarını takdim etti.