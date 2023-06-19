Hüseyin Kaya Parkı açılıyor
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Efeler Belediyesi, futbol müsabakası sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hüseyin Kaya'nın isminin verildiği parkı hizmete açıyor.
Efeler Belediyesi, futbol müsabakası sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Kaya'nın isminin yaşatılacağı parkı hizmete açmaya hazırlanıyor.
Aydın 1. Amatör Küme 3. Grup'ta Demirci Gençlikspor ile Hayri Usta Sportif takımları geçen yıl ekim ayında karşı karşıya gelmişti. Demirci Gençlikspor oyuncusu, 29 yaşındaki Hüseyin Kaya maç sırasında kalp krizi geçirmişti. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Genç sporcuya ve sevenlerine vefa örneği Efeler Belediyesi'nden geldi. Belediyenin meclis toplantısında Kaya'nın isminin bir parka verilmesi kararlaştırıldı. Mimar Sinan Mahallesi 2367. Sokak'ta yapımı tamamlanan Hüseyin Kaya Parkı, 21 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.