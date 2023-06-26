- Hüseyin Eroğlu: "Yıllardır Süper Lig'de çalışmak için fırsat beklemiştim" Samsunsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Doğru ve ihtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız" Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu ligde yeniyiz...

- Hüseyin Eroğlu : "Yıllardır Süper Lig'de çalışmak için fırsat beklemiştim"

Samsunsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu :

"Doğru ve ihtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız"

SAMSUN - Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu ligde yeniyiz ve başarılı olmak istiyoruz. Ben de yıllardır Süper Lig'de çalışmak için hep fırsat beklemiştim" dedi.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak direkt Süper Lig'e çıkmayı başaran Samsunspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıklarına bir süredir Nuri Asan Tesisleri'nde devam eden kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Başarıyı yakalamak için çalışmalara erken başladıklarını ifade eden Eroğlu, yıllardır hayalini kurduğu Süper Lig mücadelesi için de sabırsızlandığını belirtti.

Geçen yılki başarının geride kaldığının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Şehir olarak 11 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdık. Çalışmalarımız da güzel bir şekilde devam ediyor. Şampiyonluk sonrası uzun bir süre geçtiği için çalışmalara erken başlamak doğru planlamaydı. İki kamp geçirip, lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Kariyerim boyunca çok çalışmadan başarı yakalanmayacağını gördüm. Şampiyon olduğumuz için herkes çok mutlu ancak bunu geride bırakıp, önümüze bakmak zorundayız. Bu sezon 100 yıllık camialar, güçlü kadrolar ile mücadele edeceğiz. Türkiye'nin en üst liginde oynayacağız. Elimizden gelenden daha fazlasını yapmak zorundayız. Çok çalışırsak başarı da kaçınılmaz olacaktır" şeklinde konuştu.

"Doğru ve ihtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız"

Transfer yapmak için transfer yapmayacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Transfer konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz. 2-3 aydır da oyuncular üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Transferde kurun yükselmesi bütçeyi de aşabiliyor. Doğru ve ihtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız. O transfer yapıldıktan sonra verim alamıyorsak, bir sıkıntı var demektir. İnce eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Başarılı bir sezon yaşamak istiyorsak her pozisyona alacağımız oyuncular bize değer katacak ve katkı saplayacak oyuncular olması gerekiyor. Okan Kocuk ve Satka ile imza attık. Bunun dışında görüşmelerimiz devam ediyor ve doğru transferleri en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Yönetim ve herkes hata yapmamak için doğru tercihleri yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Yıllardır Süper Lig'de çalışmak için fırsat bekledim, bunu Samsunspor ile başardık"

Süper Lig'de çalışmak için yeni sezonu iple çektiğini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Türkiye liglerinin en erken sezonu kapatan takımıyız. Araya bayram girmese birçok takım yeni sezon hazırlıklarını bu günlerde başlayacaktı. Sezona erken başladık gibi görünüyor ama bence çok erken değil. En azından adaptasyon sürecini Samsun'da atlatıp, kampa hazır gitmek düşüncesindeyiz. Çok ve doğru çalışmalıyız. Galatasaray'da sezonu açacak. Bu ligde yeniyiz ve başarılı olmak istiyoruz. Ben de yıllardır Süper Lig'de çalışmak için hep fırsat beklemiştim. Samsunspor ile bu başarıyı yakaladık. Ligin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyoruz. Bunun için de doğru zamanda çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.

"Birçok oyuncumuza talip olan kulüpler var"

Şu andaki geniş kadronun azaltılacağını, bazı oyuncularına da talip olduğunu ifade eden Eroğlu, ayrıca şunları söyledi:

"Şu anda futbolcu sayımız biraz fazla. Bu süreçte mutlaka aramızdan ayrılanlar olacaktır. Çünkü yeni transferlerde gelecek. Bir eleme olacak ve bundan sonraki kampa sayımız daha az şekilde gideceğiz. Kampta da aramıza transferler katılacak ve ayrılanlar olacak. Futbolda anlaşmalar kadar ayrılıkların da normal olduğunu düşünüyorum. Birçok oyuncumuza talip olan kulüpler de var. Önümüzdeki zaman bu durumu daha net bir şekilde gösterecek. Ayrıca Süper Lig'de ilk maçın da içeride olması taraftarıyız. Türkiye-Galler maçında gördük ki Samsun'daki futbol sevgisini de bir hayli yukarıya çekmişiz. Ülkenin her yerinden taraftar geldi ama 27 yıl sonra A Milli Takım'ı Samsun'da gören vatandaşlarımız çok duygulandılar. Bence ilk maç kendi sahamızda olur ve taraftarımız da stadı doldurur. Taraftarın başarıda çok önemli bir pay sahibi olduğunu biliyoruz. Samsunspor deplasmanı çok zor bir deplasman olacak. Neden? Taraftarıyla, takımıyla, camiasıyla, sahadaki oyunuyla, şehriyle tüm takımların buraya gelirken çekinmesini istiyorum. Bunla ilgili de saha içi görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."

Antrenmandan detaylar

Kırmızı-beyazlılar günün ilk antrenmanını iki takım halinde gerçekleştirdi. Genç ve kiralıktan dönen futbolculardan oluşan ilk grup önce sahada sonra da salonda çalışırken, diğer grup da önce sahada sonra da salonda güç çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılarda kampa yeni katılan Moryke Fofana da takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.