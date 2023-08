Hüseyin Eroğlu: "Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 11 yıl aranın ardından Süper Lig'de çıkacakları ilk maç olan Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, İcra Kurulu Üyeleri Suat Çakır, Veysel Bilen ve Soner Soykan basın mensupları ile bir araya geldi. Şehirde görev yapan ulusal ve uluslararası basın kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Eroğlu ve icra kurulu üyeleri, yeni sezon hedefleri hakkında açıklamada bulundular.

Yıllardır Süper Lig'de çalışmak için hayal kurduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Yıllardan beri Süper Lig'de çalışma hayalim vardı. Doğru zamanlarda gerçekleşebilirdi ama doğru bir proje ve kulübün içerisinde olmak istiyordum. Hem bana uygun hem de futbol anlamında gelişecek Samsunspor Kulübü'nde bunu yakaladım. Süper Lig'de görev alacağım için çok mutluyum. En büyük hedefimiz ilk sene özellikle başarı için büyük destekle maçları oynamak. Bizim için kolay geçmeyecek. Zorlu rakipler olacak. Belki mağlubiyetler ve galibiyetler olacak" dedi.

"Sivas'tan kazanarak dönmek istiyoruz"

Ligin ilk maçı olan Sivasspor mücadelesinden 3 puanla dönmek istediklerini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Sivasspor son 4 yılın 3'ünde Avrupa'da mücadele etti. Yeni bir hocaları var ama yıllardır bu ligde oynuyorlar. Giden ve gelen oyuncuları var. Her maç gibi Sivasspor maçı da zor olacak. Herkes Fenerbahçe maçına konsantre oluyor ama bizim için önce Sivasspor maçı çok daha önemli. Başlangıçlar kolay değildir. Oyun anlamında her şey ilk başlarda gerçekleşmiyor. Şu anki çalışmalar ile içerideki ve dışarıdaki her maça kazanmak için çıkıyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Oyunsal anlamda belli stratejilerle, taktiksel değişkenliklerimiz ile en iyi şekilde hazırlanıp oradan kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"Santrfor, kanat ve orta saha transferi yapacağız"

2 yabancı transferini de hücum bölgesine yapmak istediklerinin altını çizen Eroğlu, "Belli transferlerini gerçekleştirdik. Kalan süreçte santrfor ve hücum bölgesine kaliteli oyuncuları katarak yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta 2 oyuncu katıldı. Şimdiki süreçte forvet, kanat ve orta saha bölgesine takviye yapmayı planlıyoruz. Güçlü Samsunspor'u kurmak için başkan çaba harcıyor. Ekonomik şartlar ve harcama limitleri çok önemli. İstediğiniz gibi oyuncu alamıyorsunuz. 15 Eylül'e kadar transfer süreci devam ediyor. Maçlar ve sakatlıklar da eksik mevkiler hakkında veri gösterecek. Bu süreçte de transfer çalışmaları devam edecek. Yabancı sınırı dolayısıyla 2 yabancı oyuncu hakkımız var. O yüzden yerli oyuncu da almayı planlıyoruz. Ülkemizde yerli oyuncu almak kolay değil. İyileri zaten kendi kulüplerinde oynuyorlar. Süreçte ön bölgeye yabancı oyuncu transferi düşünüyoruz. Transferde belli bir aşama kaydettik" şeklinde konuştu.

"Türk futbolunda en çok tartışılan konu formasyon konusu"

Geçen yıl şampiyon olduğu 5'li savunma sistemine devam edip etmeyeceği sorusuna da cevap veren Eroğlu, "Ülkemizde futbol alanı haricinde birçok yerde sistem olmadığı görünüyor. Maalesef futbol içerisinde en çok tartışılan konu formasyon (diziliş) oluyor. Herkes bunla ilgili yorum yapabiliyor. Geçen yıl göreve başladığımda herkesin tedirgin olduğu ve olmayacağını düşündüğü bir formasyona dönüştük. Aslında geldiğimde illa 5-3-2 ya da 3-1-4-2 oynayacağım dememiştim. Sezona da 4-3-3 dizilişi ile başlamıştım. Gidişat, rakibe üstünlük sağlama, hücumda-savunmada farklı formasyon şeklinde 3'lü formasyonun olabileceği geçen yıl net bir şekilde göründü. O da bizi 12 Nisan'da şampiyon yaptı. Ülkemizde herkes 4-2-3-1 formasyonunun yorumunu yapıyor. Böyle oynanırsa iyi olacağını söylüyor. Dünyada, Avrupa'da Almanya'da İngiltere'de Dünya Kupası'nda birçok formasyonda takımlar oynuyor. 5'li savunma, 4'lü savunma oynayanlar var. Bu konuda çok ön yargılıyız. Süreçte illa 3'lü oynayacağız diye şartlanmıyoruz ama hazırlıklarımızı en iyi şekilde devam ettiriyoruz. Güçlü oyunu sahaya yansıtmak çalışıyoruz. Şartlanıp da o sistem üzerinden gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlk 11'de 3 Türk oyuncu bulamayacaksak düşündürücü bir durum"

Yabancı sınırlamasını da değerlendiren Hüseyin Eroğlu ayrıca şunları söyledi:

"Yerli oyuncuların da oynamasından yanayım. İlk 11'de 3 tane yerli oyuncu oynatamayacaksak, ülke olarak 30 milyon genç nüfus var. 3 Türk oyuncu bulamayacaksak düşündürücü. Bizde yerli anlamında kadromuza takviye yaptık. Maçın gidişatında değişikliklerde belki zorlanabiliriz ama bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Son yaptığımız yerli transferleri de bu anlamda bizim için değerli ve önemliydi."

Veysel Bilen: "Locaların yüzde 100'ü satıldı, kombine de 7 bini geçti"

52 locanın tamamının satıldığına dikkat çeken Samsunspor Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen ise, "Samsunspor tarihinde bir ilk gerçekleşti. 52 tane locamız bugün itibariyle tamamı satıldı. 3-4 tane de sırada bekleyen alıcımız var. Çok şükür o günleri de gördük ama localar bitti. Aynı zamanda 7 bini aşan kombine sayımız var. Sezona 10 bin kombine hedefiyle sezona başlamıştık. Kombine de de 10 bin hedefini yakalayacağımızı düşünüyorum. 2. hafta sahamızda oynanacak Fenerbahçe maçında da bu sayıya ulaşırız diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN