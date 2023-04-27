YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Süper Lig'de ilk sene ilk 10 sıra planımız var'

YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 sıra planımız var. Sonra yavaş yavaş bu hedefi kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlamayla hedef yavaş yavaş Avrupa'yı yakalama.. Samsunspor markasını Avrupa'da da tanıtmak çok değerli olacaktır" dedi.

Pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da çalışmalar Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hüseyin Eroğlu "Formasyon anlamında çok sabit bir fikirli değilim. Geldiğimde 4-3-3 dizilişiyle oynuyorduk. Hangi formasyon bize daha uygun diye düşünürken 3'lü defansın daha uygun olacağını düşündük. Bu formasyon da maç içerisinde değişkenlik gösterdi. Hücumda ve savunmada modern futbola uygun dizilişler sergiledik. Bunu da çok iyi uyguladık. Önümüzdeki sezon da tabii ki 2-3 formasyon üzerinden planlarımızı yapacağız. Oyuncularımızı buna adapte edeceğiz. Formasyonu bilmem çok yeterli değil. Önemli olan oyunculara aktarmam ve yaptırabilmem çok önemli. Bununla ilgili donanımımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için de çok çalışmamız gerekiyor. Sahada çalışmak, analizler yapmak, oyuncuları geliştirmek en büyük özelliklerimizden biri. Bunlar yine gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz" diye konuştu.