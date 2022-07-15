Hüseyin Eroğlu: Rekabet kulüpleri uçuruma sürüklüyor

Teknik direktörlük kariyerine başlayıp 10 yıl aralıksız çalıştıktan sonra görevinden ayrıldığı Altınordu'nun bu süreçte 600 milyon TL'ye yakın transfer geliri sağlamasında önemli payı olan İzmirli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu, futboldaki üst düzey rekabet politikasının kulüpleri uçuruma doğru sürüklediğini vurguladı.

Tüm dünyada futbolun çok kritik bir geçiş dönemi içerisine girdiğine dikkat çeken teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Avrupa'nın 5 büyük ligi sürekli zararda. İki İngiliz kulübü Manchester United ve Manchester City'nin zararları son 10 yıllık periyotta 2 milyar Euro barajını geride bıraktı. Dünyanın en iyi altyapısına sahip Barcelona bile 500 milyon Euro'nun üzerinde zarar açıkladı. Futbolcuya endeksli sistem, koronavirüs gibi yayılıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor