Hüseyin Eroğlu'nun başarı formülü 'GETS'

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 10 yıllık başarı formülünü "Gelişim-Takım Mühendisliği-Sistem" adını verdiği formülle açıkladı.

Türkiye'de bir takımda en uzun süre görev yapan teknik direktör unvanını elinden bulunduran Hüseyin Eroğlu, 10 yıllık başarı formülünü "GETS" adını verdiği yöntemle açıkladı. "Gelişim-Takım Mühendisliği-Sistem" kelimelerinden oluşan "GETS" sayesinde iki şampiyonluk kazanıp bir play-off finali oynadığını, onlarca yıldız futbolcu yetiştiğini ifade eden Eroğlu, "Gelişim; oyun, oyuncu, teknik ekip, takım ve kulüp için ilk şart. Bu blokta gelişimi sağladığınız anda yapınızın ilk ayağı oluşuyor" dedi.

Takım mühendisliği vurgusu

Altınordu'dan Avrupa'ya 7 futbolcunun transfer olduğunu, Süper Lig'de ise 27 oyuncusunun bulunduğunu belirten Eroğlu, "Sadece gençler değil 30 yaşındaki oyuncu da gelişir. Gelişen oyuncu, oyunu ve takımı geliştirir. Takım mühendisliği ise formülün ikinci ayağı. Optimum bütçeyle kadro kurmak ve bu kadrodan en yüksek verimi almak gerekiyor. Bunu başardığınız taktirde artık iki ayak üzerinde yürümeye başlayabilirsiniz" diye konuştu.

Türkiye'ye son 10 yılda iki bine yakın yabancı futbolcu geldiğini, gelişen ve transferinden para kazanılan oyuncunun sadece bir elin parmakları kadar olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Takım mühendisliğiniz yoksa her sezon onlarca futbolcu transfer eder ve ne yazık ki oyuncuya dayalı sistem sizi yönetmeye başlar. Oysa sistem, tam bu noktada devreye girerek sizin üç ayakla yere sağlam basmanızı sağlar. GETS adını verdiğimiz formül, işte bu yüzden başarının gerçek formülüdür" ifadelerini kullandı. - İZMİR