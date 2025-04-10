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Hüseyin Eroğlu: 'Kalecimiz Bugün Önemli Kurtarışlar Yaptı'

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada kalecisinin önemli kurtarışlar yaptığını belirterek, maçı sonuna kadar bırakmadıklarını ve üzerinde oldukları hedefler için galibiyetin çok değerli olduğunu ifade etti.

- Hüseyin Eroğlu : "Kalecimiz bugün önemli kurtarışlar yaptı"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor müsabakasının ardından, "Kalecimiz bugün önemli kurtarışlar yaptı. Biz de yaptığımız hamleler, oyuncu değişiklikleri formasyon değişiklikleri ile maçı sonuna kadar bırakmadık. Son bölümde de olsa çok değerli bir başarı bizim için" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Üstteki takımların puan kaybetmesi bizim açısından çok gergin bir maç olmasına sebep oldu. Karşımızda fizik kalitesi iyi bir takım vardı. Taktik koordinasyonu iyi bir takım vardı. Bazen savunmada kalmak durumunda kaldık. Mağlup duruma düştük. Bazen böyle durumlar yaşanır. Mağlubiyet yaşarsın. Olur böyle şeyler. Kalecimiz bugün önemli kurtarışlar yaptı. Biz de yaptığımız hamleler, oyuncu değişiklikleri formasyon değişiklikleri ile maçı sonuna kadar bırakmadık. Son bölümde de olsa çok değerli bir başarı bizim için. Tabii ki ilk iki hedefinde üç puan çok değerliydi. Öyle bir an yaşıyoruz ki iki gün sonra Karagümrük maçına gideceğiz. O bizim için bir final niteliğinde. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten son ana kadar bırakmadılar. Taraftar desteğimiz de hep bizimle birlikteydi. Geldiğimizde takım 13. sıradaydı şimdiyse geldiğimiz nokta müthiş. Bunun sonucunun Süper Lig olacağını düşünüyorum. Galibiyeti, maça gelen taraftarımıza, yönetim kurulumuza, başkanımıza ve tüm Ankaralılara armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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