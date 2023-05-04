Hüseyin Eroğlu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı ziyaret etti

SPOR Toto 1'inci Lig'de Samsunspor'da şampiyonluk yaşayarak, Karadeniz ekibini ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e taşıyan İzmirli teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) ziyaret etti. İZVAK yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Eroğlu, bir İzmirli olarak başarı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Her ne kadar Samsunspor ile hayalim olan Süper Lig'e çıksak da bu günlere gelmemde İzmir futbol camiasının payı büyüktür. Bu nedenle sevincimi ilk olarak vakıf ve danışma kurulu üyesi olmaktan onur duyduğum değerli İZVAK yönetim kuruluyla paylaşmak istedim" dedi.

İZVAK Başkanı Ali Erten de, Hüseyin Eroğlu'nun yıllardır teknik adam kariyerindeki yükselişine hep birlikte şahit olduklarını belirterek, "Samsunspor'daki başarısı tesadüf değil. Eminiz ki kısa sürede Türk futbolunun en tepesinde ve Avrupa'da İzmir'i temsil edecek. Kendisiyle gurur duyuyoruz, yolu açık olsun" ifadesini kullandı. Ziyaret sonunda İZVAK Başkanı Ali Erten, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'na vakıf flaması verirken, Eroğlu da Samsunspor'un özel Atatürk koleksiyonundan forma hediye etti.