Hüseyin Eroğlu: 'İki formda takımın mücadelesinde bizim kazanmamız mutluluk verici'

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, MKE Ankaragücü maçının ardından, "İki formda takımın mücadelesinde bizim kazanmamız mutluluk verici" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Altınordu müsabakadan 2-3 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise şunları dedi:

"Şimdi tabii ki iyi bir seri yakalamıştık, 6 maçta kaybetmedik. Hem oyun anlamında hem güçlü rakip olsa da kazandığımız bir istatistik var. Hem saha içerisindeki performans bireysel performans ile birlikte takım performansını da artırdık. Özellikle geçiş hücumu bizim için önemliydi. Bunda da artan istatistiklerimizi skora da yansıtmaya başladık. Savunma anlamında da iyi işler yapmaya başladık. Tabii Ankaragücü şimdi bize kaybettiler ama ben yine şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Çıkışımızı devam ettirmek anlamında Ankaragücü'yle burada seyirciyle birlikte oynamak kolay değil. Çünkü çok tecrübeli deneyimli bir takım. Aslında yine bekleyerek oyunumuzu geçiş hücumuyla sonuçlandırdık. 2-0 önemli bir avantajdı ama öyle bir takım ki Ankaragücü birçok maçı 90'ncı dakikada çevirdi. Yine güçlü duran top kullanan oyuncuları var. Biz de takım savunmasını özellikle birinci bölge ve takım savunmasını son haftalarda başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Erdi de bugün oynanmamıştı. Oynayan oyuncularımız hepsi başarılı bir şekilde performans ortaya koydu. Seyircinin baskısı ister istemez Ankaragücü'nü kazanma anlamında itiyordu. 10 kişi kalmaları 3-1'i yakalamamız bir güven sağlasa da çünkü süre 25 dakika olması çok uzun bir süre. 3-1'den sonra biz de 10 kişi kaldık. İster istemez biz de geriye yaslandık. İki formda takımın mücadelesinde bizim kazanmamız mutluluk verici. Serimizi devam ettirmek istiyorum. Oyuncularımı kutluyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor