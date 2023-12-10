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Hüseyin Emre Sakçı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Romanya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde bronz madalya elde etti. İtalyan sporcular altın ve gümüş madalyaları kazandı.

Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama finalinde milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı, bronz madalya elde etti.

Otapeni şehrinde düzenlenen organizasyonun son gününde erkekler 50 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir, final yüzdü.

Hüseyin Emre 25.90'lık derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalya kazandı. Bir diğer milli sporcu Berkay Ömer ise 26.80'lik zamanıyla yarışı 8. sırada tamamladı. Bu stilde altın ve gümüş madalyayı İtalyan sporcular aldı. Birinci 25.66'lık zamanıyla Nicola Martinenghi, ikinci ise 25.83'lük derecesiyle Simone Cerasuolo oldu.

Şampiyonanın son gününde havuza giren milli sporculardan erkeklerde Samet Alkan, 400 metre bireysel karışıkta elemeyi geçemedi. 4x50 Karışık Karma Takımı ise finale kalamadı. Doruk Tekin, Hüseyin Emre Sakçı, Aleyna Özkan ve Ekaterina Avramova oluşan milli takım 1.40.76'lık derecesiyle 19+ yaş Türkiye rekoru kırdı.

Kaynak: AA / Spor

Hüseyin Emre Romanya Spor Güncel Haberler

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