Hürriyet MTAL Kupalara ambargo koydu

KAYSERİ (İHA) - Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü, katıldığı 5 kategoride 7 kupa kazandı.

2021-2022 sezonunda Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü adından sıkça söz ettirdi. Katıldığı tüm kategorilerde başarılı olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü başarılı olmak için çıktığı bu yolda aldığı başarılar ile 'Kupa Fatihi' olarak sezona damga vurdu. Yeni kurulmasına rağmen birçok kategoride başarılı olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü altyapıya verdiği önemle dikkat çekiyor.

Birçok kategoride başarılı olduklarını ve bunun devam edeceğini ifade eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Baş Antrenörü Metin Tutum, "Küçük erkek takımımız 22-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak Türkiye finallerine direkt olarak katılacağını ve bu başarısıyla ilk 32 takım arasında yer alma başarısı gösterdi. Küçük erkek 2.takımı ise 28-30 Nisan 2022 tarihlerinde Kayseri'de yapılacak ve bu müsabakalarda Mersin, Adana, Osmaniye takımları mücadele edecektir. Genç erkek takımı ise 08-10 Nisan 2022 tarihlerinde Aksaray ilinde yapılacak olan ve Aksaray, Kırşehir, Sivas, Konya takımları ile grup maçları oynayacaktır" dedi.

Hiçbir destek almadan büyük başarılara imza attıklarını belirten Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Genel Koordinatörü Fuat Kalay da, "Bu başarılarımız tesadüf değil. 100'e yakın müsabaka sporcu ile gençleri sporla tanıştırıp, özgüvenlerini kazanmalarını sağladık. Kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, en önemlisi vatana, millete hayırlı bireyler yetiştirerek tam bir sosyal sorumluluk projesini hiçbir destek almadan gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ