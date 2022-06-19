Hurkacz, Halle Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 1 numarası Medvedev ile klasmanın 12. basamağındaki Hurkacz karşılaştı.
Maçı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 25 yaşındaki Hurkacz, Halle Açık'taki ilk, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna imza attı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor