Hurkacz, Halle Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 1 numarası Medvedev ile klasmanın 12. basamağındaki Hurkacz karşılaştı. Maçı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 25 yaşındaki Hurkacz, Halle Açık'taki ilk, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna imza attı. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Almanya Spor Haberler

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