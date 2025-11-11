Hunatspor U16 Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi

Kayseri U16 Ligi takımlarından Hunatspor normal sezonu 21 puanla tamamladı ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

Kayseri U16 Liginde normal sezon tamamlandı. 4 grupta oynanan ve büyük heyecana sahne olan lig müsabakalarının ardından gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar adını Play-Off'a yazdırdı. Ligin son maçında dün Argıncık Stadı'nda Hacılar Erciyesspor'u Ahmet Özyürek ve Utkan Emir Bulut'un golleri ile 2-1 mağlup eden Hunatspor'da büyük sevinç yaşanıyor. B Grubu'nda yer alan ve oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Hunatspor, topladığı 21 puanla rakibi Sungur FK'nın ardından averajla grubunu ikinci sırada tamamladı. 8 maçta rakip filelere 26 gol atan Hunatspor kalesinde 9 gol gördü.

Hunatspor; yarın Play-Off ilk maçında C Grubunu lider tamamlayan Erciyes 38 FK ile Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada saat13.00'de karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ