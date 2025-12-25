Haberler

Hunatspor Kulübü'nde 3. Olağan Genel Kurul yapıldı

Kayseri amatör takımlarından Hunatspor Kulübü, 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut başkan Fatih Gümüşgöz tekrar başkanlığa seçildi. Gümüşgöz, kulüp üyelerine ve destek verenlere teşekkür ederek gelecek hedeflerinden bahsetti.

Kayseri amatör takımlarından Hunatspor Kulübü'nde 3. Olağan Genel Kurul yapıldı.

Gerçekleşen Olağan Genel Kurula kulüp üyeleri, çarşı esnafları, veliler ve sporcuların katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan genel kurulda mevcut başkan Fatih Gümüşgöz yeniden seçilerek güven tazeledi. Yeniden başkanlığa seçilen Hunatspor Kulübü Başkanı Fatih Gümüşgöz yaptığı açıklamasında; "Bize güvenerek bu görevi tekrar layık gören herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hunatspor Kulübü olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar yakaladığımız başarılar ile dikkat çeken ekip olmayı başardık. Kısa zamanda çok büyük işler başardık ve başaracağımız daha büyük işlerimiz var. Yönetimimiz ve üyelerimizin büyük fedakarlıklarıyla ve bize destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere destek olan üyelerimize, sponsorlarımıza ve velilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olacağız, onlar için her şeyi yapacağız. Bizler sponsor olarak destek veren Levent Özcan, Erdoğan Köşkeroğlu, Burhan Camcı, Önder Kandemir ve Mehmet Malaz'a çok teşekkür ederim" dedi. Hunatspor Kulübü'nün yapılan 3. Olağan Genel Kurulu sonrası asil ve yedek üyeler şu şekilde:

Asil Üyeler: Fatih Gümüşgöz (Başkan), İbrahim Fakıoğlu, Alper Aygur, Talip Gümüşgöz, Mehmet Malaz

Yedek Üyeler: Önder Kandemir, Özlem Kandemir, Busenur Akkaş, Fatma Fakıoğlu, Aynur Gümüşgöz

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Halime Eskin, Hikmet Fakıoğlu,Çağlar Malaz

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Ayşegül Gümüşgöz, İdris Efe Akkaş, Abdulkadir Karahan - KAYSERİ

