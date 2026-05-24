Haberler

Hull Cityli futbolcular Premier Lig'e çıkmalarını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola: "Manchester City, Manchester United gibi büyük takımlarla karşılaşacak olmak çok heyecan verici olacak ve biz hazırız" - Kanadalı kanat oyuncusu Liam Millar: "Çocukken Liverpool'un altyapısındaydım. Bu yüzden oraya geri dönmek ve Anfield'da oynamak benim için çok güzel olacak"

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin orta saha oyuncusu David Akintola, sezon başında kimsenin kendilerine inanmadığını ancak şu anda bulundukları yerden çok mutlu olduklarını söyledi.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Sezon başında kimse inanmamıştı. Bir takım olarak savaştık ve burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bunu tarif edebileceğim hiçbir kelime yok." diye konuştu.

Tüm sezon yoğun çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Akintola, "Başkan, teknik direktör ve tüm personel, herkes çok mutlu. Eğer inanırsanız her şey mümkündür; biz Allah'a, sıkı çalışmamıza inandık ve sonunda her şey meyvesini verdi." dedi.

Akintola, 90+5. dakikada attığı golle Premier Lig biletini getiren Oli McBurnie ile ilgili soruya, "O daima, doğru zamanda, doğru yerde oluyor. Onun adına çok mutluyum, çok yakınız. Ayrıca hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi biri. Harika birisi. Eğer onu kişisel düzeyde tanıma fırsatı bulursanız, onun çok güçlü bir karakter olduğunu anlarsınız. Bu yüzden onun adına çok mutluyum. Harika bir sezon geçirdi ve Premier Lig'de de buna devam etmeye hazır olduğundan son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in dünyadaki en iyi lig olduğunu savunan Akintola, "Chelsea ile kupada eşleşmiştik, şimdiyse onlarla aynı ligde olacağız. Bu yüzden Manchester City, Manchester United gibi büyük takımlarla karşılaşacak olmak çok heyecan verici olacak ve biz hazırız." şeklinde görüş belirtti.

Millar: "Taraftarlarımız olmadan başaramazdık"

26 yaşındaki Kanadalı kanat oyuncusu Liam Millar ise Premier Lig yolunda büyük destek veren taraftarlarına dikkati çekerek, "Bizim için yaptığınız her şeye çok teşekkür ederiz. Geçen yıl neredeyse küme düşecekken bu yıl Premier Lig'e yükselme başarısını taraftarlarımız olmadan başaramazdık. Sizler inanılmazsınız. Çok teşekkürler." diye konuştu.

Millar, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olmalarıyla ilgili de "Çocukken Liverpool'un altyapısındaydım. Bu yüzden oraya geri dönmek ve Anfield'da oynamak benim için çok güzel olacak." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası

Beşiktaş'ta Jesus bombası patladı

Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu