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Hull City, Tim Walter'ı teknik direktör olarak atadı

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İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktörlük görevi için Tim Walter ile anlaştı. Walter, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve yeni sezon planlamalarına başlayacak.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlüğe Tim Walter getirildi.

Hull City Kulübü, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 48 yaşındaki Alman çalıştırıcı Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Çok sayıda güçlü adayımız vardı ama Tim, her zaman ilk tercihimizdi. Yeni sezon planlamaları konusunda görüşmelerimiz ayrıntılı ve verimliydi. Tim'in felsefesine ve gelecek sezon çıkışımızı devam ettirebileceğine inanıyorum. Ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karlsruher ve Bayern Münih altyapılarında çalışan Walter, daha sonra Holstein Kiel, Stuttgart ve son olarak Hamburg'da görev yaptı.

Geçen sezon Championship'te 70 puan toplayan Hull City, play-off potasının 3 puan gerisinde kalarak 7. sırayı aldı.

Kaynak: AA / Spor

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