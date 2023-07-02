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Hull City, Manchester City'den Liam Delap'ı kiraladı

Hull City, Manchester City'den Liam Delap'ı kiraladı

Spor Haberleri

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Premier Lig takımı Manchester City'den 20 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusu Liam Delap'ı kiraladı. Hull City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Premier Lig takımı Manchester City'den 20 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusu Liam Delap'ı kiraladı.

Hull City'den yapılan açıklamada, "Premier Lig şampiyonu Manchester City'den forvet oyuncusu Liam Delap'ı bir sezonluğuna kiraladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hull City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Acun Ilıcalı Manchester Hull City Spor Haberler

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