Hull City, Corendon Summer Tour 2023 için İstanbul'a geldi

İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için Corendon Summer Tour 2023'e katılmak üzere İstanbul'a geldi. Hull City, Galatasaray ve Atakaş Hatayspor ile dostluk maçları yapacak.

İngiltere Championship ekibi Hull City, hazırlık kampı ve dostluk maçları için "Corendon Airlines"ın Hull City için özel tasarladığı uçak ile İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Hull City kafilesi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp çalışmalarına start verdi. 2-12 Temmuz tarihleri arasında Riva'da konaklayacak olan Hull City, 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.45'te Galatasaray ile, 9 Temmuz Pazar günü ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.30'da Atakaş Hatayspor ile dostluk maçları yapacak. Galatasaray ve Atakaş Hatayspor ile oynayacak maçlar öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Ozan Tufan ve futbolcuların katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.