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Hull City, Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti

16 Aralık 2023 21:13 Güncelleme: 21:14 Abone Ol

İngiltere Championship ekiplerinin mücadelesinde Hull City, konuk ettiği Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti. Hull City, 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından ligde 36 puanlı Hull City 5'inci, 30 puanlı Cardiff City ise 12'nci sırada yer aldı.