Hull City Başkanı Acun Ilıcalı: Ümitle ve başarıya aç bir şekilde yeni bir döneme başlıyoruz

"Hedefim Hull City ile tarih yazmak""İrfan Can'ı transfer etme gibi bir düşüncemiz yok""Türkiye'den bir kulüp 'kesin almam' diyemem""Ozan, şu anda Türkiye'ye dönmek istemiyor""Türk futbolunun gelişmesi için korsan yayının bitmesi gerekiyor"Tan Kesler: Benim görevim, hatayı mümkün olduğunca...

"Hedefim Hull City ile tarih yazmak"

"İrfan Can'ı transfer etme gibi bir düşüncemiz yok"

Tan Kesler: Benim görevim, hatayı mümkün olduğunca minimize etmek

Liam Rosenior: Amacımız, Premier Lig'e çıkmak

Liam Delap: Kısa vadede Hull City için elimden geleni yapmak istiyorum

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin "Corendon Summer Tour 2023" kapsamında Galatasaray ve Atakaş Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

"Liam ile uzun süredir tanışıyoruz. Onunla konuştuk. Görüşmenin ardından buraya gelmeye karar verdim. Burada bir aile ortamı var. Burada olduğum için heyecanlıyım. Kısa vadede Hull City için elimden geleni yapmak istiyorum. Bu ekibin bir parçası olarak her şeyi yapmaya hazırım. Uzun vadede Premier Lig'de oynamak isterim" şeklinde konuştu.