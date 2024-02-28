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Hull City Antalya'ya kampa geliyor

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Antalya'ya kamp yapmak üzere geleceği açıklandı. Takımın kampı Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu takımın sahasında gerçekleşecek ve 23 Mart'ta sona erecek. Ayrıca, 100 Hull Cityli taraftar da takımın antrenmanlarını izleme şansı bulacak.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin kamp yapmak üzere Antalya'ya geleceği bildirildi.

Kulübün resmi hesabından "Tigers on Tour" başlığıyla yapılan paylaşımda, takımın 18 Mart tarihinde kamp için Antalya'ya geleceği belirtildi.

Özel uçak ile kente gelecek 100 Hull Cityli taraftarın da takımlarının antrenmanlarını izleme şansı bulacağı vurgulandı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu takımın kampının 23 Mart'ta sona ereceği kaydedildi.

Takımın kentte hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Spor

Acun Ilıcalı Hull City Antalya 23 Mart Futbol Spor Güncel Haberler

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