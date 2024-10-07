Hull City Antalya'da Hazırlık Kampı Yapacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, 7-12 Ekim tarihleri arasında hazırlık kampı yapmak için Antalya'ya geldi. Antalya'ya 5 günlük kamp yapacak İngiliz ekibi, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile de hazırlık maçı oynayacak.

İngiliz ekibinde başkan Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, teknik direktör Tim Walter ve futbolcuların katılımıyla perşembe günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenlenecek. Başkan Ilıcalı, Hull City'nin yeni sezon stratejileri, takımın belirlediği hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için yapılan kapsamlı planlamalar hakkında bilgiler verecek.