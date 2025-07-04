Hull City, 3 Dönem Transfer Yasağına İtiraz Edecek

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İngiltere Championship takımı Hull City, kulübe uygulanan 3 dönem transfer yasağını doğrulayarak, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Kulüp, durumu en kısa sürede çözmeyi planlıyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübe getirilen 3 dönem transfer yasağını doğrulayarak karara itiraz edeceklerini duyurdu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği belirtilerek, "Karara itiraz edeceğiz. Konuyu mümkün olan en kısa sürede çözeceğimizden eminiz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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