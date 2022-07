SPOR Hull City 2. Başkanı Tan Kesler: Hedefimiz en kötü ihtimalle play-off'tan Premier Lig'e çıkmak

Hull City 2. Başkanı Tan Kesler: Hedefimiz en kötü ihtimalle play-off'tan Premier Lig'e çıkmak

" Hull City'nin bizimle birleştiğine inandık"

"Ligde kalmayı bitime 5 hafta kala garantiledik ancak bu bizim için bir başarı değil"

"Beğendiğimiz oyuncuları İngiltere'ye kazandırmaya çalışıyoruz"

"Türk olan ve ayrıca daha önce Türkiye'de oynayan birkaç oyuncuyla görüşüyoruz"

"Biz kulübü devralmadan her maç tribünde Türk bayrağı açılıyordu"

"Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Olgucan KALKAN - Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)- Hull City 2. Başkanı Tan Kesler, "Bu sezon hedeflerimiz var. Play-off için takım kurduk. Oraya yönelik bir yapılanma yapıyoruz. Play-off derken yanlış anlaşılmasın, en kötü ihtimalle oradan Premier Lig'e çıkmaya odaklı bir kadromuz olacak" dedi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de 2'nci başkan Tan Kesler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı'nın her zaman İngiltere'de bir kulüp almak istediğini, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda da en uygun yapının Hull City'de olmasıyla satın alma sürecine geçtiklerini belirten Tan Kesler, "Hull City'i almak için Acun Bey ile 1 sene önce karar verdik. Birçok kulübe bakıp, araştırma yaptık. Kendisinin hayali her zaman İngiltere'de bir futbol kulübünün sahibi olmaktı. Çünkü; kendisinin İngiliz futboluyla ilgili geçmişten kalan çok güzel anıları var. Dolayısıyla İngiltere ile son noktada başladık. Daha önce Avrupa'nın birçok kulübünden partnerlik teklifleri geldi ama bu işin en doğru yapılabilecek yerin Premier Lig, Premier Lig'e en çok oyuncu veren Championship olacağını düşündük. Championship kolay bir lig değil. Dolayısıyla 6 aylık bir süreç, araştırmalar, birçok kulübün finansal yapısını, kadro yapılarına baktık. Günün sonunda Hull City ile en sağlıklı, en doğru proje, aynı zamanda da Acun Bey'in her zamanki felsefesi olan başarı, yaptığımız işin bir anlam ifade etmesi için Hull City'nin bizimle birleştiğine inandık. Daha sonrasında da satın alma sürecine geçtik" ifadelerini kullandı.

"LİGDE KALMAYI BİTİME 5 HAFTA KALA GARANTİLEDİK ANCAK BU BİZİM İÇİN BİR BAŞARI DEĞİL"

İngiltere'de kulüp satın almanın çok kolay olmadığını, Hull City'i resmen satın aldıklarını, sırada da transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kaldığına dikkat çeken Kesler, çok fazla takviye şansı olmadıklarını dile getirdi. Takımın 5 hafta kala ligde kalmayı garantilediğini ancak bunun kendileri için bir başarı olmadığını sözlerine ekleyen Tan Kesler, "Biz kulübü 1 sene önce almaya karar verdik. Fakat İngiltere'deki kulüp devralma süreçleri çok kolay değil. 'Param var kulüp alayım, kulüp almak istiyorum ben geldim' deyince olmayan bir süreç. Çok ciddi bir filtrelemeden geçiyorsunuz. Sağ olsun Acun Bey geçti, biz de geçmesi için her türlü desteği verdik. Sonunda ocak ayının üçüncü haftasında kulübü resmi olarak devralabildik. Bu da transfer için bize sadece 1 hafta bıraktı. O süreçte de kulübe çok fazla dokunuş yapamadık. Yapmak istediğimiz oyuncular da o noktaya kadar bizi beklemelerine rağmen, artık bir yerden sonra başka kulüplerle anlaştılar. Dolayısıyla biz geldiğimizde 4 takviye yaptık. Bu takviyelerden sonra da artık sezona kulübü devraldığımız yönetimin planlamasının üstüne çıkarak bitirmeye çalıştık. Onlar tamamen ligde kalmaya odaklı bir takım kurmuştu. Yaptığımız ufak dokunuşlarla biz ligde kalmayı bitime 5 hafta kala garantiledik. Bizim için bir başarı değil. Ancak en azından bu kadar kısa sürede gelişmelerin içerisinde kulübü Championship'te bırakmayı başardık. Bir ara play-offa kadar yükseldik. Fakat, lig çok uzun ve kadro yapısı, derinliği çok önemli. O noktalarda sakatlıklar vs. 18, 19'uncu sıralarda ligi tamamlamaya çalıştık. Geçen sene böyle sonuçlandı" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ EN KÖTÜ İHTİMALLE PLAY-OFF'TAN PREMIER LİG'E ÇIKMAK"

Hedeflerinin Premier Lig'e yükselmek olduğuna dikkat çeken Kesler, "Bu sezon hedeflerimiz var. Play-off için takım kurduk. Oraya yönelik bir yapılanma yapıyoruz. Play-off derken yanlış anlaşılmasın, en kötü ihtimalle oradan Premier Lig'e çıkmaya odaklı bir kadromuz olacak. İlk 3'te bizim paraşüt dediğimiz; bir önceki sene ligden düşüp, yardım alıp, Premier Lig yardımıyla alt ligde rekabet eden, kadro kuran takımlarla da kafa kafaya mücadele edebilecek bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Acun Bey de böyle düşünüyor. Çok heyecanlıyız bu konuda" diye konuştu.

"BEĞENDİĞİMİZ OYUNCULARI İNGİLTERE'YE KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İzleyip, beğendikleri oyuncuları transfer etmek için çaba harcadıklarını belirten Kesler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ligi kötü bir lig değil. Bizim ligimiz çok iyi bir lig, sadece pahalı bir lig. Ama iyi oyuncuları buluyoruz. Türkiye'ye getiriyoruz. İngiltere'deki fark şu. İngiltere'de kulüpler dar bütçelerle oyuncuları yetiştiriyor ve onlara sahip çıkıyor. Sonrasında satmaya çalışıyor. Biz izlediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Yıllardır Acun bey ile beraber, danışmanlarımız var. Kendileri bize Türkiye'den scouting anlamında yardım ediyorlar. Onların yıllardır bu liglerde görüp, inandığı, beğendiği, bizim beğendiğimiz oyuncuları İngiltere'ye kazandırmaya çalışıyoruz."

"TÜRK OLAN VE AYRICA DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE OYNAYAN BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Türkiye'de oynayan ve daha önce Türkiye'de forma giyen birkaç isimle daha transfer görüşmelerinde son aşamaya geldiklerini söyleyen Tan Kesler, "Türkiye'den birkaç oyuncuyla daha sözleşme imzalayacağız. Onları da yakın zamanda açıklayacağız. Görüştüğümüz, anlaşma aşamasında olduğumuz oyuncular var. Traore yetenekli bir oyuncu. Her ne kadar ufak bir sakatlık problemi olsa da tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ondan çok umutluyuz. Seri var. Uzun bir bekleyişten sonra birçok kulübün peşinde olduğu Seri'yi kulübümüzün projesine ikna etti Acun Bey. Ozan, çok özel bir oyuncu bizim için. Çok iyi bir lider, bize çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Türk futboluna ve milli takıma yeniden büyük hizmetler edecektir. Çok çalışıyor, çok motive. Bunun dışında 1, 2 oyuncuyla daha son noktaya geldik. Türk olan ve ayrıca daha önce Türkiye'de oynamış birkaç oyuncuyla görüşüyoruz" dedi.

"BİZ KULÜBÜ DEVRALMADAN HER MAÇ TRİBÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇILIYORDU"

Hull taraftarının kendilerini çok sıcak karşıladığını belirten Kesler, şöyle konuştu:

"Biz bunu hep söylüyoruz. Kulübü devraldıktan sonra herkes sosyal medya hesaplarına Türk bayrakları koydu. Tribünde her maç Türk bayrağı açılıyordu ki biz kulübü henüz devralmamıştık. Acun bey bunların ilk başta koordineli olduğunu düşünüyordu, sonra ne kadar doğal olduğunu fark etti. Sokağa çıktığı anda insan seliyle karşı karşıya kalıyor. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor, yorum yapıyor. Premier Lig'e çıkarsak inanılmaz olur. Hull, bulunduğu yer itibariyle küçük gözükse de yüz ölçümü açısından çok büyük. İngiltere'de taraftarı olan, eski ve tarihi bir kulüp. Çok farklı şeyler olabilir."

"BİZ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUZ"

Türkiye'den gelecek destekleri de hissetmek istediklerini ifade eden Tan Kesler, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz bunu milliyetçi duygularla yaptık. Ben orada da burada da inanılmaz gururlanıyorum. Devralma sürecinden sonraki periyotta, insanlar bize inanılmaz destek veriyor. Vatandaşlarımız, bizim de yurt dışında bir kulübümüz oldu gözüyle bakıyor. Zaten burada hedef tamamen seyirciyle iç içe olabilmek. İngiltere'deki taraftarlar neden Acun Ilıcalı'yı çok seviyor. Türkiye'de ciddi bir güvenilirliği var. Taraftar kitlesi, hayranları var. İngiltere'ye yeni geldiğimizde insanlar bizim kulübü devralırken olan samimiyetimize inandı. Ben de şu an aynı şeyi bekliyorum. Biz elimizden geldiğince bu kulübü Premier Lig'e çıkartmak için çaba göstereceğiz. Onlar da bize ellerinden geldiğince destek olsunlar. Eleştirsinler ama her zaman yapıcı olsunlar. Sonuçta biz Türkiye'yi, onları temsil ediyoruz. Bize çok gurur veriyor. O desteği hissetmek istiyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Spor