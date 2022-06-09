HOYEM, Türkiye'nin renklerini Ankara'ya getiriyor - Haberler

HOYEM, Türkiye'nin renklerini Ankara'ya getiriyor Halkoyunları Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü (HOYEM), yıl sonu gösterisini yarın Ankara'da yapacak. Halkoyunları Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü (HOYEM), yıl sonu gösterisini yarın Ankara'da yapacak. HOYEM'den yapılan açıklamaya göre yıl sonu gösterisi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının da eşlik edeceği programda Ankara Seğmen, Van, Kırklareli (Hora yöresi), Anamur (Kaşık yöresi), Denizli (Zeybek yöresi), Acıpayam (Teke yöresi), Erzurum, Trabzon'dan gösteriler sahnelenecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen HOYEM Başkanı Ömer Önal, yıl boyunca yapılan çalışmaları sahnede sergileme zamanının geldiğini belirterek, "Bir gönül işi yapıyoruz. Hem gençleri kötü alışkanlıklardan uzat tutuyor hem kültürümüzü yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı. AA / Musa Samur - Spor Nazım Hikmet Ran Trabzon gençlik Ankara Spor Haberler

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