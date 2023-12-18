Houston Rockets, Milwaukee Bucks'a mağlup oldu

Houston Rockets, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 128-119 mağlup oldu. Alperen Şengün'ün 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, deplasmanda Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks'a 128-119 mağlup olurken, Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 5 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, konuk olduğu Doğu Konferansı ekibi Milwaukee Bucks'a 128-119'luk skorla mağlup oldu. Bucks'ta, Damian Lillard 39 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile Giannis Antetokounmpo ise 26 sayı, 17 ribaund ve 3 asistlik yaptıkları double-double performanslarıyla galibiyettin mimarı oldular. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı, Bucks karşısında galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman'ın 14 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi

Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde San Antonio Spurs, konuk ettiği New Orleans Pelicans'a 146-110 mağlup oldu. Pelicans'ta, C.J. McCollum 29 sayı, 2 ribaund ve 2 asist, Brandon Ingram 26 sayı, 4 asist ve 3 ribaundluk performansları galibiyeti getirdi. Spurs'ta, Victor Wembanyama'nın 17 sayı, 13 ribaund ve 3 asistlik double-double performansı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaund ile tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 114 - Orlando Magic: 97

San Antonio Spurs: 110 - New Orleans Pelicans: 146

Milwaukee Bucks: 128 - Houston Rockets: 119

Phoenix Suns: 112 - Washington Wizards: 108

Portland Trail Blazers: 114 - Golden State Warriors: 118 - İSTANBUL