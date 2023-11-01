Houston Rockets, Alperen Şengün'ün sözleşmesini uzattı

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı. Şengün, bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı.

NBA'de yeni sezonda oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Houston Rockets'tan yapılan açıklamada, Jalen Green ve Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonlarının kullanıldığı bildirildi.

Alperen Şengün bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.

Houston Rockets, Tari Eason ve Jabari Smith için ise üçüncü yıl opsiyonlarını kullandığını duyurdu.