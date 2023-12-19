Hosyanspor, hakemlere gül vererek şiddeti kınadı

Siirt'te 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hosyan spor Kulübü oyuncuları, ligin 5'inci haftasında karşılaştığı Pervari Belediyegücü maçı öncesi, Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, karşılaşmanın hakemlerine gül verdi.

Siirt'te 1'inci Amatör Lig'in 5'inci haftasında Pervari Belediyegücü ve Hosyan spor, kent merkezindeki 2 No'lu Sentetik Çim Saha'da karşı karşıya geldi. Maç seremonisinde Hosyansporlu oyuncular, sahaya ellerinde getirdikleri gülleri maçın hakemlerine ve karşı takımın oyunlarına verdi. Maç sonunda açıklama yapan Hosyan spor Kulübü Başkanı Mehmet Çay, futbolun artık şiddetle anılmasını istemediklerini belirterek, "Futbolda şiddet haberleri yerine bu tür güzel örnek davranışların sergilenmesini istiyoruz. Hakemlere yapılan fiziksel saldırıları kınıyoruz. Bugünde kulüp olarak futbolun bir kardeşlik sporu olduğunu kanıtlamak için, hakemlerimize ve karşı futbol takımı oyunlarına gül vermek istedik. Bu davranışın Türkiye'deki tüm spor kulüplerine örnek olmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Hosyanspor, Pervari Belediyegücü'nü 2-1 mağlup etti.