Horozkentspor Kadın Futbol U15 Takımı, Denizlispor U12 Takımı ile Hazırlık Maçı Yaptı

Horozkentspor Kadın Futbol U15 takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Denizlispor U12 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Maçı çok sayıda futbolsever ve futbolcu velisi de izledi. Horozkentspor Teknik Sorumlusu Osman Kıraç, alt yapıya verdikleri önemi vurgulayarak, hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirtti. Başarılı futbolcu Burcu Özsoy ise kendini geliştirdiğini ve yeni sezonda A takımında oynamak istediğini söyledi.

Horozkentspor Kadın Futbol U15 takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Denizlispor U12 takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Denizli'yi Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde başarı ile temsil eden tek takım olan Horozkentspor Kadın Futbol U15 takımı yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Denizlispor U12 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Denizlispor Kınıklı Sahasında yapılan hazırlık maçını çok sayıda futbolsever ve futbolcu velisi de izledi. Oldukça çekişmeli ve zevkli geçen maçta her iki takım futbolcuları da sıcak havaya rağmen yüksek tempoda mücadele ettiler. Ligi ve oynanan hazırlık maçını değerlendiren Horozkentspor Teknik Sorumlusu Osman Kıraç kuüp olarak alt yapıya büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, "Horozkent olarak biz Türkiye'de kadın futbolunda gerçekten önemli bir yere sahibiz. İl dışına gittiğimiz de bunu çok rahat görebiliyoruz. Bir imaj marka olma yolunda bir etiketimiz farkındalığımız var. Alt yapı ile ön planda olan bir takımız. Çünkü Türkiye'de alt yapıya önem veren sınırlı sayıda kulüp var. Bizde bunlardan birisiyiz "dedi.

"Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"

Transferlerin maçın gidişatında önemli etki ettiğini belirten Teknik Sorumlu Kıraç, "Tabii Süper Lig'e çıkma hedefimiz devam ediyor. Bunu yaparken de bir anda çıkıp asansör gibi inme değil de kendi öz kaynaktan yetiştirdiğimiz futbolcularla bunu başarmak istiyoruz. Tabi transfer yapmadan da olmuyor. Gerekli transferleri de yaptık zaten. Hedefimiz süper lige çıkmak. Çıkarken de kendi alt yapımızdan çıkan oyunculardan kurulu bir ekiple bunu başarmak istiyoruz. Güzel bir karşılaşma yaptık. Biz antrenmanlarımızı yarı sahada yapıyoruz. Çim saha daha farklı ve iyi oluyor. Bu tür maçlar kızlar için büyük tecrübe oluyor. Sonuçta erkeklerle oynuyoruz ama rakibimizin çevikliği hızlılığı kızlara göre daha farklı erkeklere rağmen bir iki yaz daha büyük oynamamıza rağmen o fiziksel açığı kapatamıyoruz. Burada önemli olan maç yaparak kızların o maç eksikliğini gidermeleri ve maç ortamını yaşamaları. Bu maçta eksikliklerimizi gördük. U15 ligi başlarsa Horozkentspor'u en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Kendime Ronaldo'yu örnek alıyorum"

Yaklaşık 6 yıldır futbol oynadığına dikkat çeken yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Burcu Özsoy, "Milli takımda üç kez forma giydim. Bu altı yılda hocalarımızın sayesinde kendimi iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu nedenle bütün hocalarıma teşekkür ederim. Bu gün hazırlık maçında çok koştuk. İyi bir hazırlık maçı oldu. Yeni sezonda kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Benim yeni sezondan beklentim A takımında oynamak ve takımı süper lige çıkarmak. Kendime örnek aldığım futbolcu Ronaldo onun gibi iyi bir futbolcu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ