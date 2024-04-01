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Horozkentspor Kadın Futbol Takımı Maçta Yaşanan Olaylarla Gündemde

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Horozkentspor kadın futbol takımı kadınlar 1. Ligi play-off grubunda kendi sahasında grup lideri Bornova Hitap ile karşı karşıya geldi. Gergin geçen mücadelede 89'uncu dakikada ceza sahasına yapılan ortada Horozkentspor'lu futbolcu aldığı dirsek darbesiyle baygınlık geçirirken maçın hakeminin penaltı kararı vermemesi Horozkentspor yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan mücadelenin ardından iki takım taraftarları arasında arbede çıktı.

Kadınlar 1. Lig play-off grubunda haftanın maçları tamamlandı. 3'üncü sırada bulunan Horozkentspor ile İzmir temsilcisi lider Bornova Hitap karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen maçın 33'üncü dakikasında Bornova Hitap futbolcusu Pınar Demircihan bir anda yere yığıldı. Göğüs ağrısı şikayetiyle oyundan çıkan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın 2'inci yarısına baskılı başlayan Horozkentspor 66'ıncı dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra baskılı oyununa devam eden Horozkentspor'da maçın 89'uncu dakikasında ceza sahasın içine yapılan ortada kafasına aldığı dirsek darbesiyle yerde kalan Mine Yıldız baygınlık geçirdi. Takım arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle bilinci açılan genç futbolcunun tedavisi ambulansta devam etti. Hakemin oyunu devam ettirmesiyle Horozkentspor'lu taraftarlar ve yönetim hakeme şiddetli tepki gösterdi. 7 dakika uzayan maçın son düdüğüyle mücadele 0-0 sona erdi.

Maçtan sonra taraftarlar arasında kavga çıktı

Maçın son düdüğüyle birlikte taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bornova Hitap'lı taraftarların Horozkentspor taraftarına sözlü sataşmasından sonra başlayan kavgada taraflar birbirlerine su şişeleri ve yabancı madde atmaya başladı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sakinleştirilen taraftarlar stattan çıkarken sözlü olarak tartışmaya devam etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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