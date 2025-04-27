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Hollandalı Şampiyon Bisikletçi Frank van den Broek Türkiye'yi Seviyor

Hollandalı Şampiyon Bisikletçi Frank van den Broek Türkiye'yi Seviyor
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan son şampiyon Frank van den Broek, Türkiye'ye olan sevgisini ve turda yarışmanın keyfini paylaştı. Genel klasman hedefiyle yarışacağını belirten van den Broek, Türk mutfağını da övgüyle andı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2025) son şampiyon ünvanıyla katılan Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, Türkiye'yi çok sevdiğini ve turda yarışmanın büyük keyif olduğunu dile getirdi.

Antalya'da startı verilen TUR 2025'e katılan Dsm-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Çok özel bir organizasyonda yer aldıklarını aktaran Hollandalı bisikletçi, "Geçen yıl çok keyif almıştım. Benzer bir program. Buradaki sprint antrenmanlarıyla, her etapta tekrar iyi bir sonuç alabiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. Son şampiyon olarak bir baskı hissetmiyorum. Bunu diğer yarışlar gibi görüyoruz ve bu yıl genel klasman için daha fazla aday olacak. Bu da yarışın zorluğunu artırıyor. Bu yüzden kendimi büyük bir favori olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Mark Cavendish, Jasper Philipsen gibi büyük isimlerin Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda önemli başarılar elde ettiğinin hatırlatılması üzerine Frank van den Broek, "Elbette onlar gerçekten önemli sprinterler. Ben daha çok genel klasmana bakıyorum. Oraya daha çok odaklanıyorum." dedi.

Türk yemeklerini çok beğendiğini anlatan Van den Broek, "Türk insanının tura ilgisi çok güzel. Çok iyi insanlar var. Yemekleri gerçekten seviyorum. Ekim ayında da bir hafta sonu buraya geldim. Gerçekten yemekleri çok beğeniyorum, lahmacun favorim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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