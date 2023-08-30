Hollanda ve İtalya, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 yenen Hollanda ile Fransa'yı aynı skorla geçen İtalya, yarı finale yükseldi. İlk çeyrek final maçlarında Hollanda ve İtalya galip geldi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 yenen Hollanda ile Fransa'yı aynı skorla geçen İtalya, yarı finale yükseldi.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk çeyrek final maçları, bugün oynanan Bulgaristan-Hollanda ile İtalya-Fransa maçlarıyla başladı.

Organizasyonda çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaşan Hollanda, rakibini 25-11, 25-13, 25-19'lık setlerle geçerek yarı finale yükseldi.

Günün diğer çeyrek final maçında ise İtalya rakibi Fransa'yı ???????25-14, 29-27 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırmayı başardı.