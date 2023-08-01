Hollanda ve ABD Kadınlar Dünya Kupası'nda Son 16'ya Yükseldi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan son maçların ardından Hollanda grup lideri, ABD ise grup 2'ncisi olarak son 16 turuna yükseldi. Hollanda, Vietnam'ı 7-0 mağlup ederken, Portekiz ile ABD arasındaki maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Hollanda 7 puanla grubu birinci, ABD ise 5 puanla ikinci tamamladı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası E Grubu'nda son maçlar oynandı. Dunedin Stadyumu'nda oynanan mücadelede Vietnam ve Hollanda karşı karşıya geldi. Hollanda, E Grubu son maçında Vietnam'ı 7-0 mağlup etti. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 8'inci dakikada Lieke Martens, 11'inci dakikada Katja Snoeijs, 18 ve 57'nci dakikalarda Esmee Brugts, 23 ve 83'üncü dakikalarda Jill Roord, 45'inci dakikada ise Danielle van de Donk kaydetti.

Öte yandan son 16 turuna kalan Hollanda ve ABD'nin rakipleri, yarın oynanacak G Grubu karşılaşmalarının ardından belli olacak.