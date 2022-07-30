Hollanda Süper Kupa finalinde şampiyon Hollanda Süper Kupa finalinde Ajax'ı 5-3 yenen PSV, kupayı müzesine götürdü. Hollanda Süper Kupa finalinde Ajax'ı 5-3 yenen Psv, kupayı müzesine götürdü. Başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta, son lig şampiyonu Ajax ile Hollanda Kupası şampiyonu PSV karşı karşıya geldi. PSV'ye kupayı getiren golleri Guus Til (3), Cody Mathes Gakpo ve Xavi Simons atarken, Ajax'ın gollerini Steven Bergwijn, Antony ve Muhammed Kudus kaydetti. Teknik direktörlüğe Ruud van Nistelrooy'u getiren PSV, kupayı 13. kez kazanma başarısı gösterdi. Spor AA / Yunus Kaymaz Johan Cruyff Süper Kupa Hollanda PSV Spor Haberler

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