Hollanda Ligi'nde Waalwijk-Ajax Maçı Sakatlık Nedeniyle Yarıda Kaldı

Hollanda Ligi Eredivisie'nin 7'nci haftasında Waalwijk-Ajax karşılaşması 84'üncü dakikada kaleci Etienne Vaessen'in yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı.

Hollanda Ligi'nin 7'nci haftasında Waalwijk ile Ajax, Mandemakers Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle devam ederken 84'üncü dakikada Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, Ajaxlı Brian Brobbey ile çarpışması sonucunda yerde kaldı. Hareketsiz kalan oyuncuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri saha içerisinde yaparken, oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı. İki takım oyuncuların endişeli bakışları arasında oyuncu hastaneye götürülürken hakem Pol van Boekel maçı tatil etti.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre hastanede tedavi edilen 28 yaşındaki kalecinin bilincinin açık olduğu kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu Ajax'ın sahasında oynadığı Feyenoord maçı 3-0 gerideyken 55'inci dakikada taraftar olayları sebebiyle ertelenmiş, karşılaşma 3 gün sonra kaldığı yerden devam etmişti. Müsabakayı Feyenoord 4-0 kazanmıştı.