Hollanda Kadın Voleybol Takımı 2023 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Hollanda Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. İtalya'yı 3-0 yenerek üçüncü olan Hollanda, tarihinde yedinci kez madalya kazandı.

Hollanda Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan bronz madalya müsabakasında son Avrupa şampiyonu İtalya ile Hollanda karşılaştı.

Rakibini 25-23, 28-26 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Hollanda, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde yedinci kez madalya kazanma başarısı gösteren Hollanda Kadın Voleybol Takımı, 1995'te altın, 1991, 2009, 2015, 2017'de gümüş, 1985'te ise yine bronz madalyayı ülkesine götürmüştü.