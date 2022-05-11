Hollanda'da Ajax şampiyonluğa ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 33'üncü hafta mücadelesinde sahasında Heerenveen'i 5-0 mağlup eden Ajax, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 33'üncü hafta mücadelesinde sahasında Heerenveen'i 5-0 mağlup eden Ajax, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Ajax'ın gollerini 19. dakikada Nicolas Tagliafico, 33. dakikada Steven Berghuis, 38. dakikada Sebastien Haller (penaltı), 85. dakikada Brian Brobbey ve 90. dakikada Edson Alvarez kaydetti.Bu galibiyetle puanını 82'ye yükselten Ajax, ligin bitimine 1 hafta kala 36. şampiyonluğuna ulaştı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor