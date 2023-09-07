Hollanda'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türk sporcular madalya kazandı

Hollanda'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular Merve Azak ve İbrahim Demirel madalya kazandı. Azak altın madalya, Demirel ise bronz madalya elde etti.