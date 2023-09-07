Hollanda'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türk sporcular madalya kazandı
Hollanda'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular Merve Azak ve İbrahim Demirel madalya kazandı. Azak altın madalya, Demirel ise bronz madalya elde etti.
Hollanda'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular iki madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahey kentindeki organizasyonun ilk gününde milli sporcular mücadele etti.
Milli judocu Merve Azak, kadınlar 48 kilonun finalinde İtalyan Sofia Mazzola'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel, bronz madalya müsabakasında Fransız Kylian Noel'i mağlup ederek organizasyonu üçüncü tamamladı.
Kaynak: AA / Spor