Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türk tekvandocular bronz madalya kazandı

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandoculardan Oktay Atalay ile Mehmet Sami Saraç, bronz madalya elde etti. Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 9 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 23'e ulaştı.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandoculardan Oktay Atalay ile Mehmet Sami Saraç, bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda para tekvando müsabakaları yapıldı.

Şampiyonada erkekler K44-80 kiloda mücadele eden Oktay Atalay, Azerbaycanlı Abulfaz Abuzarli'ye 15-5 yenilerek bronz madalya kazandı.

Erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ise yarı finalde İngiliz Matthew Bush ile karşılaşmasından önce sakatlanarak maça çıkamadı. Mağlup sayılan Mehmet Sami Saraç, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 9 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 23'e ulaştı.